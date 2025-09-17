Borusan Contemporary'de çağın görsel tanığı: Edward Burtynsky

Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonunda sanatseverleri çağımızın en önemli görsel tanıklarından Edward Burtynsky'nin çarpıcı objektifiyle buluşturuyor.

Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü sergisi, Kanadalı sanatçının Türkiye'nin farklı bölgelerinde çektiği, ilk kez izleyiciyle buluşan güncel projesinin yanı sıra, son otuz yıllık birikiminden seçilmiş, ses getirmiş fotoğraflarına yer veriyor.

Marcus Schubert'in küratörlüğünü üstlendiği sergi "Erozyon", "Su ve Tuz", "Afrika Çalışmaları", "Doğa", "Taş Ocakları", "Berezniki Madeni" ve "Petrol" gibi tematik başlıklar altında sunulan çok özel karelerle, izleyiciyi gezegenimizde görsel ve düşünsel bir yolculuğa çıkartıyor.

Edward Burtynsky, Tuz Gölleri #4, #3, Tuz Gölü’nün güneybatısı, Gölyazı, Konya, Türkiye, 2022. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, İstanbul. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

YILLAR SÜREN İŞ BİRLİĞİ VE İLK KEZ SERGİLENECEK KARELER

Dönüşen Yeryüzü, Edward Burtynsky'nin Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun özel davetiyle gerçekleştirdiği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde "Erozyon" konusuna odaklanan projesiyle açılıyor. 2019 yılında başlayan iş birliği kapsamında, sanatçı Türkiye'de toprak erozyonu üzerine yeni fotoğraf serisinin üretimi için, 2022 ilkbaharında İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini kapsayan iki haftalık bir keşfe çıktı. Bu keşif sırasında, kara ve hava yoluyla 3.000 kilometreden fazla mesafe kat edildi. Sanatçı ve ekibi, 125 ila 500 metre arası yüksekliklerde drone ve helikopter kullanarak, sürekli hareket halindeki bu coğrafyanın detaylı hava fotoğraflarını çekti.

Edward Burtynsky, Erozyon Kontrolü #11, Burdur, Türkiye, 2022. Sanatçının izniyle; Flowers Gallery, Londra. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe "Erozyon" serisi, titizlikle kurgulanmış toplam 36 fotoğraftan oluşuyor; bu fotoğraflar arasında, birleştirilerek geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü panoramalar oluşturan çoklu çekimler de yer alıyor. Burtynsky, bu fotoğraflarla izleyiciyi Türkiye coğrafyasının farklı noktalarına götürüyor. Kayseri Yeşilhisar'da erozyon kontrolü amacıyla oluşturulmuş terasları bir tuval inceliğinde sunarken, Tuz Gölü'nün sıra dışı doğasını kendine özgü bakış açısıyla yorumluyor. Burdur'daki doğa harikası Yarışlı Gölü'nden Kırşehir'in renkli tarlalarına, Karaman'daki Göksu Nehri Vadisi'nden Ankara, Nallıhan'ın çorak topraklarına uzanan eserler, Anadolu'nun hem doğal güzelliklerini hem de çevresel dönüşümünü gözler önüne seriyor. Edward Burtynsky, Uralkali Potas Madeni #4, Berezniki, Rusya, 2017. Sanatçının izniyle; Flowers Gallery, Londra. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe "GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK HALA ELİMİZDE" Kırk yılı aşkın kariyerinde uygarlığın doğa üzerindeki etkilerini mercek altına alan Edward Burtynsky dünyanın birçok yerinde yankı uyandırmış sergilere imza attı. Ödüllü sanatçı Türkiye'deki bu ilk kapsamlı kişisel sergisine dair şunları söylüyor: "İnsanlığın yeryüzünü nasıl biçimlendirdiği meselesi, bende on yıllardır derin bir ilgi uyandırıyor. Dönüşen Yeryüzü ile Türkiye'de ilk kez, bu yolculuğumun geniş bir kesitini sunarken büyük onur duyuyorum. Sergi, bu topraklardaki erozyonu ele alan yeni çalışmalarımdan, dünyanın farklı köşelerinde son otuz yıl içinde çektiğim karelere uzanan geniş bir seçkiden oluşuyor. Bu fotoğrafların izleyiciyi, dönüştürmekte olduğumuz gezegenimize karşı ortak sorumluluğumuz ve hâlâ şekillendirme gücünü elimizde bulundurduğumuz geleceğimiz üzerine düşünmeye teşvik etmesini umuyorum."

Borusan Contemporary Direktörü Dr. Kumru Eren Dönüşen Yeryüzü sergisiyle ilgili görüşlerini şöyle paylaşıyor: "Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, 2014 yılından bu yana Türkiye'nin doğası, tarihi ve kültürel mirasına odaklanan fotoğraf komisyonlarıyla büyümeye devam ediyor. Sanatçılarla geliştirdiğimiz uzun soluklu iş birliklerinin bir örneği olan Dönüşen Yeryüzü sergisinin kalbinde, koleksiyonumuz siparişiyle Edward Burtynsky Stüdyosu'nun 2019-2022 yılları arasında Anadolu platosunda gerçekleştirdiği "Erozyon" projesi yer alıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından Perili Köşk'e uzanan yedi tematik seçkiyle Dönüşen Yeryüzü'nün, ziyaretçilerimizin dünyaya farklı bir gözle bakmasına ilham vermesini ümit ediyoruz. 4,5 milyar yıldır oluşum halindeki dünyamızın, sürekli devinim içerisinde bir sistem olduğu ve insanın bu sistem içerisindeki yerini, Burtynsky'nin perspektifinden görmek için sanatseverleri bu görkemli sergiye bekliyoruz." Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü. Küratör: Marcus Schubert. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe "SANAT ESERİ OLDUKLARI KADAR UYARI NİTELİĞİNDE HİKAYELER" Serginin küratörlüğünü üstlenen Marcus Schubert, serginin önemini şu sözlerle vurguluyor:

"Burtynsky'nin fotoğrafları görsel bir paradoks yaratıyor. Güzellikleriyle büyülerken aynı anda çağımızın sert gerçeklerini de gözler önüne seriyor. Dönüşen Yeryüzü sergisinde bu gerçekler Türkiye'nin farklı manzaralarında görünür hale geliyor; ancak eserlerin bütünü, bu hikâyelerin tüm dünyaya yayılan yankılarını da hissettiriyor. Burtynsky'nin çalışmalarında belgesel olanla şiirsellik sürekli bir denge içinde. Fotoğraflar yalnızca sanat eseri olma özelliği taşımıyor, aynı zamanda izleyiciyi ilerlemenin ve unutmanın bedeliyle yüzleştiren güçlü bir uyarıyı dile getiriyor. Burtynsky, unutmayı imkânsız hâle getiriyor." Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü. Küratör: Marcus Schubert. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA DÖNÜŞEN YERYÜZÜ Dönüşen Yeryüzü sergisi Türkiye coğrafyasından başlayarak Burtnysky'nin dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği çekimlerden özel bir seçkiyle gezegenimizin tamamına ayna tutuyor. Türkiye'deki yeni çalışmalarından oluşan "Erozyon" bölümünün yanı sıra çağımızı şekillendirmeye devam eden iki temel gücün iç içe geçmiş coğrafyalarının izini süren Su ve Tuz"; Sahra Altı Afrika ülkelerine odaklanan kapsamlı bir görsel araştırma sunan "Afrika Çalışmaları"; sanatçının kırk yılı aşkın bir deneyimin ardından yeniden ilk ilham kaynağına döndüğü "Doğa"; insan eliyle tamamen bilinçli olarak gerçekleşen bir erozyon sürecini bu negatif mimariler üzerinden işlediği "Taş Ocakları"; gençlik yıllarında çalıştığı madende başlayan ilgisinin temel bir konu olarak karşımıza çıktığı "Berezniki Madeni" ve Sanayi Devrimi'nin sayısız harikasını mümkün kılarken çağımızın en büyük açmazlarından birine yol açan petrolle çetrefilli ilişkimizi incelediği "Petrol" gibi bölümler izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'nin yamaçlarından dünyanın dört bir yanına uzanan kareler, yeryüzünün tamamında bıraktığımız telafisi güç izlere dair estetik ve etik bir gözlem olanağı tanıyor.

Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü. Küratör: Marcus Schubert. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe Çağımızın en önemli görsel anlatıcılarından biri olarak kabul edilen Edward Burtynsky'nin fotoğraflarında, insan eliyle dönüşen doğanın acımasız gerçekliği ile bu manzaraların ürkütücü güzelliği çarpışıyor; bu güçlü ve cesur görsel ikileme tanıklık eden izleyici yoğun bir deneyimin parçası oluyor. Edward Burtynsky'nin ustalıkla yarattığı bu imajlar, yeryüzündeki insan izlerinin uzun vadeli sonuçlarını düşünmemizi sağlarken, neleri kaybetmekte olduğumuzu ve gelecek nesiller için inşa ettiğimiz dünyanın sürdürülebilirliğini nasıl koruyabileceğimizi ciddiyetle sorgulamamızı talep ediyor. Dönüşen Yeryüzü, ziyaretçileri sadece görsel bir şölenle değil, aynı zamanda derinlemesine bir düşünsel yolculukla da baş başa bırakıyor. Edward Burtynsky, Kumullar #1, Sossusvlei, Namib Çölü, Namibya, 2018. Sanatçının izniyle; Flowers Gallery, Londra. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe Borusan Contemporary, Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü sergisi paralelinde Yuvam Dünya Derneği iş birliğinde iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturulacak özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Sergi temaları paralelinde tasarlanan etkinlikler, ele aldığı konularla farklı yaş gruplarına ulaşarak toplumsal bir etki alanı yaratmayı hedefliyor.

SERGİNİN KİTABI KASIMDA OKURLA BULUŞUYOR Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü sergisine kapsamlı bir yayın da eşlik edecek. Sergiyle aynı adı taşıyan kitapta, sanatçının dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği ve Perili Köşk'te sergilenen projelerine ilişkin ayrıntılı metinler yer alacak. Yayın aracılığıyla, kırk yılı aşkın süredir sanatçının üretimine tanıklık eden küratör Marcus Schubert'in, bu üretimi sanat tarihsel bağlamda yakından incelediği metni; Dr. Kumru Eren'in sanat kuramı odağında kaleme alınmış inceleme yazısı ve görsel dokümantasyonlar okurla buluşacak. Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü kitabı, Kasım ayında sanatseverle buluşacak.