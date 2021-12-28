Börü 2039 dizisi konusu nedir? Börü 2039 oyuncuları kimler? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Bu kez 25 yıl sonrasına, 2039 yılına odaklanan Börü 2039 ile ilgili bilgileri derledik...

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Börü 2039 bu akşam (28 Aralık Salı) yayınlanacak.

Yönetmeni: Alper Çağlar

Yayın platformu: Blu TV. (Börü 2039'u izlemek isteyen vatandaşların Blu TV'ye abone olmaları gerekiyor)

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan BÖRÜ 2039; 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor.

Dizi; ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor.

İnsanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak Börü 2039 çok yakında!