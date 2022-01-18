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Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 5.08'lik düşüşle 1979.8 puandan kapattı. Endekste kapanışa doğru sert düşüş yaşanırken devre kesici uygulandı.

Dünü 2085 puandan kapatan BIST 100 aslında güne sakin bir seyirle başlamıştı. Günün ilk yarısında yüzde 0.9'luk kayıp yaşandı. Bu kayıp Avrupa borsalarındaki gerilemeyle paraleldi.

ABD ETKİSİYLE DÜŞÜŞLE BAŞLAMIŞTI

Özellikle ABD tahvil piyasalarındaki yükseliş Avrupa'da yüzde 0.5 ila 1 arasında kayıplara yol açtı.

Ancak saat 17.00 civarında 2.050 puan civarında seyreden BIST 100'de bir anda sert satışlar geldi. 17.32'de 1.979.8 puana düşüldüğünde devre kesici uygulandı. Böylece BIST 100 günü bu seviyede kapattı.

Yüzde 5.08'lik gerileme son 10 yıldaki en sert 14. günlük kayıp oldu. Söz konusu dönemde en sert düşüş 3 Haziran 2013 tarihinde yüzde 10.47 ile yaşanmıştı.

Analistler bugünkü düşüşte tırmanan Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkili olduğunu bildirdi. 2000 puana doğru düşülürken otomotik satış emirlerinin geldiğini ve bir anda serbest düşüşe geçildiğini ifade etti.

Son olarak bugün Rusya'nın Ukrayna'daki büyükelçiliğini boşalttığına dair haberler uluslararası basında yer aldı. Bu haber olası bir işgalin sinyali olarak görüldü.

Bu haber, ABD tahvil getirilerindeki artışın yarattığı kaçışla birleşince satışlar hızlandı.

EN BÜYÜK KAYIP TURİZMDE

Bankacılık endeksi yüzde 4.49 ve holding endeksi yüzde 4.80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5.92 ile turizm oldu.