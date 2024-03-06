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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa neden düşüyor? 6 Mart Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? - Borsa Haberleri

        Borsa neden düşüyor? 6 Mart BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 8.856,29 puandan başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,31 düşüşle 8.744,58 puandan tamamladı. Hatırlanacağı gibi salı günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 8.860,52 puandan tamamlamıştı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 6 Mart 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:50
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü iş gününü 8.744,58 puanla yüzde 1,31 değer kaybıyla tamamladı. Yatırımcılar, borsada son dönemde yaşanan düşüşün nedeni araştırmaya başladı. Bir hissenin değerini bilindiği gibi büyük oranda arz talep arasındaki denge ve endekste yaşanan dalgalanma belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 6 Mart Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 6 Mart Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsada son durum...

        • 2

          6 MART BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybederek 8.744,58 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,7 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,04 ile bilişim oldu.

          Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesinin, piyasalarda oynaklığı arttırdığını belirterek, yurt içi piyasalarda satış ağırlıklı seyrin hakim olduğunu kaydetti.

        • 4

          Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu aktardı.

        • 5

          TCMB'den sıkı para politikasını destekleyici adımlar

          Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.

          TCMB, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.

        • 6

          TCMB duyurusunda, "Menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

          Diğer yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

        • 7

          Fitch'in Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağında

          Ayrıca, Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporu da yatırımcıların odağında bulunuyor.

          Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.

          Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 8.900 ve 9.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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