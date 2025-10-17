ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine göre ise ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde olurken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.