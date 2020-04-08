Borş çorbası nasıl yapılır? Rus mutfağının kalbinden gelen sebze ağırlıklı olan şifa kaynağı olan çorba rengini pancardan almaktadır. Ekşi krema eşliğinde servis edilmektedir.

Borş Çorbası Malzemeler:

Çorba karışımı için:

Pancarları haşlamak için:

Servisi için:

Borş Çorbası Yapılışı: