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        Haberler Ekonomi Borsa Borlease Otomotiv 11-13 Ekimde talep toplayacak - Borsa Haberleri

        Borlease Otomotiv 11-13 Ekimde talep toplayacak

        Sixt Rent A Car'ın Türkiye'deki kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını bünyesinde barındıran Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Halka arz kapsamında talep toplama 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:37
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        Borlease Otomotiv 11-13 Ekimde talep toplayacak
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında talep toplama 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

        Borlease Otomotiv yatırımcılarına, 3 yıllık net dağıtılabilir karının asgari yüzde 40'ını dağıtacak.

        2013'ten bugüne filo kiralama alanında kapasitesini ekonomik, esnek ve uygun çözümlerle artırarak kurumsal müşterilerde önemli bir karşılık yakalayan Borlease Otomotiv, yaklaşık 8 bin adetlik araç filosuyla Türkiye'nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor.

        2019'da araç kiralama sektörünün önde gelen uluslararası markalarından biri olan Sixt Rent A Car'ın Türkiye temsilciliğini bünyesine katarak araç kiralama sektörünün uzun ve kısa dönem olmak üzere iki alanında da konumunu ve iddiasını güçlendiren şirket, halka arzdan elde edeceği geliri önemli oranda büyüme yatırımlarına ayıracak.

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        Şirket ve hakim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40'ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu.

        Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak.

        Yine şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

        BÜYÜKLÜĞÜN 1.2 MİLYAR TL OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

        Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanırken, ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oranın yüzde 30,65 düzeyinde olacağı öngörülüyor.

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        Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

        Birim pay fiyatının 25,29 TL olarak belirlendiği arzda, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL olarak öngörülüyor. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılacak.

        Borlease Otomotiv'in halka arzdan sağlayacağı fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak.

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