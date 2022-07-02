Boris Johnson'ın Ardern ile tokalaşması gündem oldu

Boris Johnson'ın Yeni Zelanda Başbakanı ile tokalaşması gündem oldu

HABERTURK.COM

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, COVID-19 salgınından bu yana ilk kez İngiltere'yi ziyaret etti.

Ardern'in İngiltere'deki ilk duraklarından birisi Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Başbakan Johnson ile görüşmekti. İkili 10 Numara'nın önünde basına poz verdi ancak o anlarda en çok Johnson'ın Ardern ile sertçe tokalaştığı o anlar konuşuldu.

Johnson'ın Ardern'in elini kuvvetli bir şekilde sıktığı anlar kısa sürede gündem olurken sosyal medyada da pek çok yorum yapıldı.

Twitter'da bir kullanıcı Başbakan Jacinda Ardern'i etiketleyerek "Sevgili @jacindaardern, lütfen parmaklarınızı sayın" derken, "Boris resmen kadının kolunu koparacaktı, bu çok kaba" yorumunda bulundu.

Ardern ve Johnson gündem olan tokalaşmanın ardından ikili görüşme için Başbakanlık Ofisi'ne geçti.

*Haberin görseli Associated Press'ten alınmıştır.