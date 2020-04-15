Borel dezenfektan fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "İnşallah yarından itibaren BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız." dedi. Peki, Borel dezenfektan nerede satılır?

BOREL DEZENFEKTAN FİYATI NE KADAR?

Yerli dezenfektan Borel fiyatı ile ilgili henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

BOREL DEZENFEKTAN NEREDE SATILIR?

Bakan Sönmez'in yaptığı açıklamaya göre; "Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamd olsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. Yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık."

BOREL DEZENFEKTAN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Borel dezenfektanın özelliklerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün ruhsatına sahip olan BOREL, bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta içeriyor. BOREL, dezenfektan ürünlerin elleri kurutması ve çatlama problemlerine de çözüm getiriyor. BOREL’in içeriğindeki bor ve esansiyel yağlar, ellerin nemlendiriyor ve cildin kurumasına engel oluyor. BOREL, borun anti-bakteriyel özelliği sayesinde eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor. Cilde dost BOREL, elleri mikrop ve bakterilerden korurken, içinde yer alan esansiyel yağlarla elde hoş bir koku bırakıyor.