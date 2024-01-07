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        Haberler Yemek Yapma Böreklerin şahı! Boşnak böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Böreklerin en lezizi! Boşnak böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan börekler, çeşitliliğiyle sofraları süsler. Bu lezzet yolculuğunda öne çıkanlardan biri de Boşnak böreğidir. İncecik açılan yufkanın arasında bulunan iç harcıyla damakları şenlendiren bu tarif, lezzet arayanların favorisi haline geldi. Yapımı biraz zor olsa da enfes tadıyla sofralara keyif katan, her lokmasıyla ağızları sulandıran Boşnak böreği tarifini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:58
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        Böreklerin şahı!
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        Börek denince akla gelen o muazzam lezzetler arasında, Boşnak böreği kendine özgü yapısıyla önemli bir yere sahip. Hafif yufka katları arasına gizlenen nefis iç harcıyla sofraların gözdesi olan bu börek lezzetiyle öne çıkıyor. İşte Boşnak böreği tarifi…

        BOŞNAK BÖREĞİ MALZEMELERİ

        Hamuru için:

        • 1 kilogram un
        • 1 yemek kaşığı tuz
        • 3 su bardağı ılık su

        İç malzemesi için:

        • 500 gram yağsız kıyma
        • 3 adet soğan
        • Sıvı yağ
        • Karabiber
        • Tuz

        Açmak için:

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        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay bardağı sıvı yağ

        BOŞNAK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

        Unu ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.

        Ilık su ilave ederek güzelce yoğurun ve pürüzsüz bir hamur elde edin.

        Üzerine bir bez örtüp hamuru yarım saat dinlendirin.

        Bu esnada böreğin iç harcını hazırlayın.

        Soğanları ince ince doğrayın.

        Kıymayı az yağda kavurun.

        Soğanları kıymaya ekleyip kavurmaya devam edin.

        Karabiber ve tuz da ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.

        Dinlenen hamurunuzu yeniden yoğurup 2 eşit parçaya ayırın.

        Bezeleri 10 dakika daha dinlendirin.

        Tereyağını eritip içine sıvı yağı ilave edin ve karıştırın.

        Bezelerden birini merdaneyle hafifçe açın.

        Erimiş yağdan hamurun üzerine sürün ve elinizle hamuru çekerek büyütebildiğiniz kadar büyütün.

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        İç harcının yarısını hamurun üzerine yayın ve dikkatle rulo yapın.

        Tepsiyi yağlayıp hamurları ortadan dışa doğru sarın.

        İkinci hamura da aynı işlemleri yapın.

        Yağın kalanını hamurların üzerine sürün.

        Önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

        Ardından çıkarıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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