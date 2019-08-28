Suriye haberlerinin paylaşıldığı bazı Arapça sosyal medya hesapları ile yayın organlarındaki iddialara göre, rejim lideri Beşar Esad, Suriye'nin en zengin 29 iş adamına karşı "kara para aklama" ve "terörü finanse etme" suçlarından soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, söz konusu iş adamları arasında Suriye Telekom Şirketinin (Syriatel) hissedarı ve Suriye'nin en zengin iş adamı olan Beşar Esad'in kuzeni Rami Mahluf da yer alıyor.

İddialara göre, Rusya, Esad rejiminden Suriye'deki savunma harcamalarına karşılık 1 milyar dolar talep etti. Esad ise bu paranın karşılanması için Mahluf ailesiyle iletişime geçti. Mahluf ailesinin bu parayı karşılamayı reddetmesi üzerine Esad rejimi, ailenin sahip olduğu şirketler hakkında soruşturma başlattı.

Mahluf, iki kardeşi ve babasıyla ev hapsinde tutulurken, Suriye Telekom Şirketlerindeki hisseleri de kamuya aktarıldı.

ABD TARAFINDAN YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

Rejimin en büyük finansörü olan Mahluf, Suriye Telekom Şirketindeki hisseleri, bankacılık, doğal gaz, petrol ve ulaşım sektörlerindeki yatırımlarıyla biliniyor.

Mahluf, Suriye'de yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 2008'de ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) de Esad rejimine destek verdiği gerekçesiyle Mahluf'u 2011'de yaptırım listesine ekledi.

Mahluf, son bir yılda telekomünikasyon, maden ve enerji alanlarında İran ile büyük anlaşmalara imza atmıştı.

Esad rejiminin, başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden büyük borçlanmaya gittiği tahmin edilirken, rejim yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.