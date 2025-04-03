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        Haberler Magazin Boran Kuzum'dan açıklama - Magazin haberleri

        Boran Kuzum'dan açıklama

        TRT'nin dijital platformu Tabii için çekilecek, 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarılan Boran Kuzum, "Desteğiniz için, yanız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler" açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:17
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        Boran Kuzum'dan açıklama
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        2 Nisan boykot çağrısına katılan Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

        Ünlü oyuncu Boran Kuzum, diziden çıkarılan Aybüke Pusat için destek paylaşımı yapmış, "Canım, güzel insan" notunu düşmüştü. O paylaşımın ardından Boran Kuzum da TRT’nin dijital platformu Tabii için çekilecek, 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Boran Kuzum'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kuzum, "Desteğiniz için, yanız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler" notuyla kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

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