Sosyal paylaşım platformu Twitter'ın gündeminde birkaç gündür taciz ifşaları yer alıyor. Bir kullanıcının Hasan Ali Toptaş'ın kendisini taciz ettiğini yazması üzerine pek çok kadın tacize uğradığı edebiyatçıların isimlerini yazmaya başladı. Bunun üzerine azar Aslı Tohumcu da Bora Abdo tarafından tacize uğradığını açıkladı. Bora Abdo kimdir? Bora Abdo kitapları neler? Bora Abdo taciz suçlaması detayları
BORA ABDO KİMDİR?
Bora Abdo 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk öykü yazarıdır. 1995 yılından beri etkin olan yazar 1997-2009 yılları arasında bir süre yazamaya ara vermiştir.
Öyküleri Kitap-lık, Sarnıç ve Notos gibi edebiyat dergilerinde yayımlandı.
2012'de Alakarga Sanat Yayınları tarafından yayımlanan Öteki Kışın Kitabı adlı ilk öykü kitabıyla 2013 Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne layık görüldü. Ödül sahibini belirleyen seçici kurulda Hikmet Altınkaynak, Metin Celâl, Cemil Kavukçu, Osman Şahin ve Celâl Üster yer aldı. Yazar 2015 yılında da Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü - Beni Unutma Dörtlemesi I adlı eseri ile 61. Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştır.
BORA ABDO KİTAPLARI
Hayali'nin Tesadüfleri
Balık Boğulması-Beni Unutma Dörtlemesi 2
Öteki Kışın Kitabı
Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü
BORA ABDO TACİZ SUÇLAMASI
Hasan Ali Toptaş'ın öznesi olduğu taciz mağduriyetlerinin Twitter'da ortaya çıkmasını takiben başlayan Me Too hareketi benzeri paylaşımlarda Can Yayınları ve İletişim Yayınları'ndan birçok eseri yayımlanmış olan yazar Aslı Tohumcu da Bora Abdo ekseninde yaşadığı tacizi paylaştı. İlgili paylaşımda Abdo'nun gönderdiği bir özür maili bulunmaktaydı, bu mailde Abdo alkollü olduğunu söyleyerek "ipin ucunu kaçıracağım tuttu" demekte ve yaşattığı menfi durumdan dolayı özrünü dile getirmekteydi. 5harfliler.com sitesi ve birçok kullanıcı Abdo'nun eserlerinin yayımcıcılarına işbirliklerini sonlandırma çağrısı yaptı.
İLETİŞİM YAYINLARI'NDAN BORA ABDO AÇIKLAMASI
Bora Abdo'nun kitaplarını basan İletişim Yayınları, yaşananların ardından Bora Abdo ile anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. Yayınevi tarafından yapılan açıklama "İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
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