Boluspor: 2 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, evinde Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Mario Balbudia ve Florent Hasani'nin golleriyle galibiyete ulaşan Boluspor, puanını 10'a yükseltti. Manisa FK ise haftayı 5 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32'de Mario Balbudia ve 85. dakikada Florent Hasani attı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 10'a yükseltirken, Manisa FK ise 5 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Hatayspor'a konuk olacak. Manisa FK, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.