Boluspor: 0 - Amedspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor sahasında Amedspor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Amedspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Gol sesi çıkmayan maçta konuk takımda 51. dkikada Adama Traore direkt kırmızı kart görerek, 88. dakikada ise Alberk Koç çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.
Bu sonucun ardından Boluspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 34 puana ulaştı. Amedspor ise 35 puana yükseldi.
Ligin 26. haftasında Boluspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak. Amedspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.