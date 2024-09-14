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        Haberler Gündem Güncel Bolu'nun su kaynağı yüzde 30'un altına düştü | Son dakika haberleri

        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy'de su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:45 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:45
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        Bolu'nun su kaynağı yüzde 30'un altına düştü
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        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına geriledi.

        Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68 olarak ölçüldü.

        Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi. Eylül ayı itibarıyla göldeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü.

        Gölde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

        Suyun azalmasıyla yarım ada görüntüsü ortaya çıkan gölün kenarında amatör balıkçılar balık tuttu.

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        #yerel haberler
        #Bolu
        #içme suyu
        #gölköy barajı
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