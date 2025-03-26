Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bolu merkezli 18 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 39 gözaltı - Güncel haberler

        Bolu merkezli 18 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 39 gözaltı

        Bolu merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 ilde 'yasa dışı' bahis operasyonu: 39 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Bolu merkezli 18 ilde hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bolu
        #bolu haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Habertürk Anasayfa