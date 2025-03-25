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        Haberler Gündem Güncel Bolu haberleri: AK Parti ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        AK Parti ilçe başkanı kazada hayatını kaybetti

        Bolu'da acı bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazada AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:37
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        AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti
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        Bolu'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, yaşamını yitirdi

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi.

        ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

        Bolu yönünden Gerede istikametine giden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak G.K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Çongar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Çongar, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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        #haberler
        #Bolu
        #Mehmet Çongar
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