Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma: İstanbul istikameti kapatılacak

"TÜNELİN TOPLAM UZUNLUĞUNU 3 BİN 115 METREYE ÇIKARDIK"

Çalışmaların 1. etabında tünel portalının Ankara yönü tünel girişinin, çelik konstrüksiyon, her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Böylelikle tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraoğlu, 3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 5 çelik genleşme derzi değişimi yapıldığını da dile getirerek, trafiğe kapatılan kesimde ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla 3,2 kilometre üstyapı onarım çalışması gerçekleştirildiğini, 3 kilometrelik kesimde de refüjdeki beton bariyerlerin yenilendiğini bildirdi.