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        Haberler Gündem Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor - Güncel haberler

        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 01:10 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:10
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor
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        Öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışı özellikle, D-100 kara yolunun Paşaköy, Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

        Kara yolları ekipleri güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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