Yılmaz, kürülün genelde yaylalarda yapıldığını belirterek, "Şu anda yaylalara çıkan yok, bu mevsime kaldı. Akşamdan havanın durumuna göre program yapılıyor. Kime yapılacak, ne kadar yapılacak, ona göre malzeme hazırlanıyor. Hamurun erken saatte yoğurulması gerekiyor. Hamurda kullanılan süt, tereyağı ve kaymak, kendi yaptığımız ürünler" diye konuştu.