Komandolar marşlarla caddeleri inletti!

DHA'da yer alan habere göre Kıbrıs Barış Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik harekatlarda göstermiş olduğu başarılar nedeniyle iki tane Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası bulunan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.