Evinde ölü bulundu! 40 milyon liralık servetini o kurum bağışlamış

Olay, Salı günü Karaçayır mahallesi Şirin sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ulvi Eker’den (65) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eker’in yaşadığı eve itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin zile basmasına ve kapıyı tıklatmasına tepki verilmemesi üzerine olay yerine çilingir çağırıldı.
Çilingir yardımıyla girilen evde Eker’in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ulvi Eker’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ulvi Eker’in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Yalnız yaşayan ve çocukları olmayan Ulvi Eker’in ölmeden 4 ay önce yaklaşık 40 milyon liralık servetini Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığı ortaya çıktı.
Ulvi Eker’in cenazesini kaldırmasını istediği Türk Eğitim Vakfı’nın Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna, “Ulvi bey yaklaşık 5 ay önce bizleri Bolu’ya davet ederek tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bırakmak istediğini söyledi. Bizimle noterde vekaletname düzenledi. Kendi adına kayıtlı banka hesaplarındaki paraları ve taşınmazları mahkeme sonucunda Türk Eğitim Vakfı hesaplarına geçecek. Dolayısıyla burada biriken parayla Ulvi bey adına başarılı ancak ekonomik desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vereceğiz. 40 milyon civarında bir mal varlığı olduğu söyleniyor. Böyle bir mal varlığı çıktığı takdirde biz yılda 500 öğrenciyi okutacak kadar büyük bir meblağ oluşturuyor. Bu da Türkiye’de sayılı bir bağış oldu” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!