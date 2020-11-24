Makarna belki de İtalyan mutfağının dünyaya kazandırdığı en iyi yemeklerden biridir. Makarnanın binbir çeşidi bulunmaktadır. Bizler size bugün bolonez soslu tagliatelle makana tarifi vereceğiz. Peki Bolonez soslu makarna nasıl yapılır? İşte bolonez tagliatelle tarifi...

BOLONEZ SOSLU TAGLİATELLE MAKARNA MALZEMELERİ

BOLONEZ SOSLU TAGLİATELLE MAKARNA YAPILIŞI

Afiyet olsun...