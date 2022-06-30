Boğulan gencin ailesinden 'cinayet' iddiası!

İHA

Amasya'dan arkadaşları ile geldikleri Samsun'da denizde kaybolan ve baygın halde çıkarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin ailesi, cinayet iddiasıyla şikâyetçi oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 3 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden hafta sonu arkadaşları ile yüzmek için Samsun'a gelen Serhan Viran (24) girdiği Karadeniz'de kayboldu.

ARKADAŞLARI İHBARDA BULUNDU

Arkadaşları Serhan Viran'ı göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Salih Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Timi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Denizde kaybolan Serhan Viran, yapılan çalışma sonucu ekipler tarafından bulunup karaya çıkartıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Viran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'YÜZME BİLMİYOR, HESABINDA PARASI YOK'

Merzifon'da yaşayan Baba Nuri, anne Halime ve kız kardeşi Rümeysa Viran, dün Samsun'a gelerek Samsun Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Savcılık talimatı ile Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürülen aile, oğullarının 40 bin liraya araç sattığını, satılan araçtan elde edilen paranın banka hesabında olmadığını ve paranın kayıp olduğunu ileri sürdü. Aile, oğullarının yüzme bilmediğini ve parası için öldürülmüş olabileceğini iddia eden aile şikâyetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.