Yenişehir ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Çelik, yaşadıkları su sorununa ilişkin, "Boğazköy Barajı’nda, bazı köylere 3 günde bir kademeli olarak su veriliyor. Alt köylere giden su yukarı köylere ulaşmıyor. Zor durumda olan çiftçinin çoğu, ürünlerini tarlada bıraktı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mısır, domates, biberler su olmadığı için bırakıldı. İkinci ekilen ürünler susuzluktan kurudu. Karnabahar ve kalem fasulye gibi ekilen ürünler su kesilince arazide kaldı" diye konuştu.