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        Haberler Spor Diğer Boks "Boğazın Boğası" Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti - Diğer Haberleri

        "Boğazın Boğası" Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti

        "Boğaz'ın Boğası" lakaplı dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli boksör Sinan Şamil Sam, vefatının 9'uncu yılında anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:53
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        Sinan Şamil Sam'ın ölümünün üzerinden 9 yıl geçti
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        Ağır sıklet kategorisinde uluslararası şampiyonluğa ulaşan ilk Türk boksör olan Sinan Şamil Sam, 2015 yılında 41 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

        Ağır sıklet kariyerinde Avrupa Boks Birliği (EBU) ve Dünya Boks Konseyinin (WBC) kıtalararası ve Akdeniz kategorilerinde altın kemere ulaşan Sinan Şamil Sam, ringdeki dayanıklılığı, sert yumukları ve mücadeleci gücüyle unutulmaz birçok performansa imza attı.

        9 KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

        Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 tarihinde dünyaya gelen Sinan Şamil, amatör boks yaptığı yıllarda oldukça başarılı bir performans sergileyerek 9 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

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        Kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan genç boksörün, uluslararası arenada adından söz ettirmesi de uzun sürmedi.

        İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen 1992 Avrupa Gençler Şampiyonası orta sıklette finale kadar çıkan Sinan Şamil Sam, boks otoritelerinin dikkatini, erken yaşlarda çekmeyi başardı.

        18 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

        Aynı yıl Kanada'nın Montreal kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Gençler Şampiyonası'nın finalinde Porto Rikolu Alexander Gonzalez'i yenerek hafif ağır sıklette altın madalyaya ulaşan milli boksör, parlak kariyerinin başlangıcını henüz 18 yaşında gerçekleştirdi.

        1993'te Bursa'da düzenlenen hafif ağır sıklet Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, aynı yıl Akdeniz Oyunları'nda altın madalya elde eden Sinan Şamil, 1995'ten itibaren ağır sıklet kategorisinde maçlara çıktı.

        Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen 1995 Dünya Boks Şampiyonası ile Belarus'un başkenti Minsk'teki Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli eldiven, kariyerindeki önemli bir başarıya ise dört yıl sonra imza attı.

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        1999'da ABD'nin Houston şehrindeki Süper Ağır Sıklet Dünya Şampiyonası'nda Sinan Şamil Sam, finalde Kazak Mukhtarkhan Dildabekov'u mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu.

        Amatör maçlarda 217 galibiyet ve 18 yenilgi alarak adını uluslararası boks camiasında başarıyla duyuran Sinan Şamil Sam, 15 Nisan 2000'de profesyonelliğe adım attı.

        AĞIR SIKLETTE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDEN İLK TÜRK

        Profesyonel kariyerine ilk 18 maçını kazanarak harika bir başlangıç yapan "Boğaz'ın Boğası" lakaplı ünlü boksör, 17 Ekim 2002'de Polonyalı Przemyslaw Saleta'yı 7. rauntta nakavt ederek EBU şampiyonluğunu elde etti.

        Sinan Şamil bu başarısıyla, ağır sıklet kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk boksör olarak tarihe geçti.

        Büyük Britanyalı Danny Williams karşısında 2003'te unvanını koruyan milli boksör, rakibini 6 raunt içinde 3 kez yere düşürerek karşılaşmadan zaferle ayrıldı. Sonraki maçta Büyük Britanyalı Julius Francis'i mağlup eden Sinan Şamil, ilk yenilgisini ise Kübalı Juan Carlos Gomez karşısında yaşadı.

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        İKİ KEZ WBC KITALARARASI AĞIR SIKLET ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

        Alman Luan Krasniqi'ye yenilerek EBU kemerini kaybetmesinin ardından üst üste 3 maç kazanarak bir kez daha uluslararası arenada kendini kanıtlayan mill boksör, 2004'te Almanya'nın Kempten kentinde Rus sporcu Denis Bakthov ile WBC Kıtalararası Ağır Sıklet Şampiyonası unvan maçına çıktı ve rakibini 10. rauntta mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

        Bu unvanını ABD'li Lawrence Clay Bey ve Ugandalı Okello Peter karşısında aldığı galibiyetlerle koruyan başarılı boksör, 2006'da Rus asıllı ABD vatandaşı Oleg Maskaev'e sayı farkıyla yenilerek kemerini kaybetti.

        Pes etmeyen Sinan Şamil, WBC unvanını 2006'da Brezilyalı George Arias'ı mağlup ederek geri aldı. Meksikalı Saul Montana ve Avustralyalı Bob Mirovic'i de yenerek unvanı koruyan milli boksör, 2007'de ABD'li Oliver McCall karşısında yenilerek kemeri ikinci kez bıraktı.

        BU KEZ WBC AKDENİZ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

        Sinan Şamil Sam, 2008'de WBC Akdeniz Ağır Sıklet Şampiyonası unvan mücadelesinde, Hırvat Ivica Perkovic'i mağlup etti ve sonraki 3 karşılaşmasını da kazanarak emekliliğine kadar bu kemeri korudu.

        "Boğaz'ın Boğası", son maçında 4 Temmuz 2008'de EBU ağır sıklet şampiyonluğu mücadelesinde İtalyan Paulo Vidoz ile karşılaştı. 12 raunt süren mücadelenin sonunda hakemlerin maçı berabere bitirmesinin ardından EBU nezdinde girişimlerde bulundu. Milli boksör, bu maçı da kazanarak EBU şampiyonluğunu geri aldı.

        35 MAÇIN 31'İNİ KAZANDI

        Profesyonel boks hayatında çıktığı 35 maçın, 16'sı nakavtla olmak üzere 31'ini kazanan Sinan Şamil, ringe yeniden dönmeye çalışsa da 2009'da sağlık problemleri yaşadı.

        Emekli olduğunda iki kemeri bulunan Sinan Şamil Sam, karaciğer yetmezliğinden dolayı 2010 Aralık'ta yoğun bakıma alındı. Milli boksör, yaklaşık 5 yıl sağlık sorunuyla mücadele ederken, henüz 41 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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