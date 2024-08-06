Bodrum'un suyu kesildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye iletilen su kesildi.

19 bin 40 metreküp su tutma hacmine sahip, 32 metre gövde yüksekliğine sahip ve Bodrum'un içme ve kullanma suyunun yanında bin 365 hektar alanın sulaması yapılan Mumcular Barajı geçen yıl da su miktarının ölü hacme ulaşması nedeniyle kapatılmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kesintiye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri ve yağış rejimlerindeki değişiklikler nedeniyle kentimizdeki su kaynaklarında önemli kayıplar yaşanmıştır. Bu nedenle Bodrum başta olmak üzere birçok ilçemizin su kaynaklarında düşüşler gözlenmektedir.

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Bu kapsamda Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü Bodrum'a iletilen suyu kesmek zorunda kalmıştır. Bu düzenlemeler nedeniyle Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça, Cevatşakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet, Tepecik mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacaktır” denildi.