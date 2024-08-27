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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'da Kenan Özer'in hasreti bitti - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK'da Kenan Özer'in hasreti bitti

        Süper Lig'de evinde Konyaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez devler arenasında galip gelmeyi başaran Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Kenan Özer gol hasretini bitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:55
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        Kenan Özer'in gol hasreti son buldu!
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        Takımın en tecrübeli oyuncusu olan Kenan, Süper Lig'de tam 2 yıl 6 ay 11 gün sonra gol atmayı başardı. Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor forması altında gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki orta saha, Konyaspor karşılaşmasının 88'inci dakikasında attığı penaltı golüyle Bodrum FK'yı 3-1 öne geçirdi.

        Kenan, Yeni Malatyaspor'da oynarken deplasmanda 2-1 kaybedilen Sivasspor müsabakasında ağları havalandırmıştı.

        13 Şubat 2022 tarihinden bu yana Süper Lig'de gol atamayan Kenan o sezonun ardından Bodrum FK'ya transfer oldu. Yeşil-beyazlılarla 3'üncü senesine giren Kenan Özer, 1'inci Lig'de ise 2 sezonda 22 gol attı. Bu sezon Süper Lig'e dönen Kenan, 2 maçta 39 dakika süre aldı.

        Bodrum FK'da 2'nci Lig'den bu yana takımın dümeninde yer alan Teknik Direktör İsmet Taşdemir de Süper Lig'de kariyerinin ilk galibiyetini almıştı.

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