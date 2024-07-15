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        Haberler Spor Futbol Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz - Futbol Haberleri

        Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz

        Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Büyük bir ihtimalle stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz. Şu anda bir problem görünmüyor. Göreceksiniz, maçlar oynandığı zaman bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:35
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        "Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz"
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        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü'nde, yeni sezon öncesinde Başkan Fikret Öztürk, Başkanvekili ve Asbaşkan Selahattin Polat, TFF ve Resmi Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Ankara, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir, Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Talay, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdoğan, Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Caner Tuna'nın katımıyla Ortakent Golf Kulüp'te basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında stadyumun Gaziantep FK maçına yetiştirilmesi için büyük gayret harcandığı belirtilirken, bu yılki kombine fiyatları da belirlendi ve taraftara kombine alımı konusunda çağrıda bulunuldu.

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        "STADIMIZI GAZİANTEP FK MAÇINA YETİŞTİRECEĞİZ"

        Yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarda sona gelindiğininin altını çizen Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Amacımız butik bir statta butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemektir. Göreceksiniz maçlar oynandığı zaman bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar. Bodrum'a gelecek olan takımların taraftarları belki de Bodrum'a 2-3 gün önceden gelecekler. Büyük bir ihtimalle stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz. Şu anda bir problem görünmüyor. Işıklandırma olmazsa olmazdı. Selahattin başkanımız ekibiyle inşaat işine devam ediyor. Önce federasyonun olurundan geçmesi lazım, sonra yayıncı kuruluşun olurundan geçmesi lazım" dedi.

        "TÜRKİYE'DE GELECEĞİNİ GÖRDÜĞÜMÜZ GENÇLERİ KULÜBÜMÜZE ALDIK"

        Transfer çalışmalarına da değinen Öztürk, "Aldığımız oyuncuların yüzde 80'i 17-21 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri kulübümüze aldık. Ana takımda yer alan ve ana takımda yer alamayan arkadaşlarımız var. 10 oyuncumuzu alt liglerdeki takımlara kiralık olarak verdik. Bunların hiçbirini satmadık şu anda devam eden görüşmelerimiz var. Bulgaristan'dan bir oyuncu aldık, 10 numara açık diyebiliriz. Stoper ve orta saha oyuncularıyla konuştuk ve işleri inşallah bu hafta içerisinde bitecek, onların da isimleri açıklanacak. Son olarak santrfor olayı var. Her taraftan oyuncu geliyor ve bakıyoruz" diye konuştu.

        "KULÜBÜMÜZÜN HİÇ BORCU YOK"

        Kulübün borcu olmadığını aktaran Fikret Öztürk, "Kulübümüzün hiç borcu yok. Her şey günü gününe ve kuruşu kuruşuna ödeniyor. Ortaklarımızla beraber büyük bir özveri içerisinde bu işi bugüne kadar beraberce getirdik. Bundan sonrası için desteklere ihtiyacımız var. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Bodrum Belediye Başkanımız, hiç bugüne kadar olmadığı kadar yanımızdalar. Hepsi ellerinden gelen her türlü desteği bize vermeye hazırlar. Sürekli geliri sağlamak için görüşmeler yapıyoruz. Bu takımın buraya gelmesinde emeği olan Rıza başkana teşekkür ediyorum. Bodrum Futbol Kulübü, A.Ş olmasaydı büyük ihtimalle BAL'da olurdu. A.Ş olduğu için Rıza başkan çok eleştirilmiş, A.Ş olmasaydı kulüp alınamazdı" dedi.

        KOMBİNE ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

        Yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmalarının tamamlandığını söyleyen Bodrum FK Basın Sözcüsü Onur Talay, kombineler ile ilgili de bilgi verdi. Talay, "Kombineler Bodrum FK Passolig kartı ile alınabilecek. Geçen sezon kombinesi olanlar için 18-19 ve 20 Temmuz tarihlerinde öncelikli satış hakkı tanınacaktır. Eski kombinesi olanlara öncelikli satış hakkı verilecek. 21 Temmuz Pazar gününden itibaren genel satış başlayacak. Stadyumdaki tadilat nedeniyle satışlara Gümbet Tesisleri'nde başlayacağız. Güney kale arkası tadilat nedeniyle satışa çıkmayacak. Kale arkası kombine fiyatı 15 bin TL, Maraton 30 bin TL, VİP İ Blok 70 bin TL, VİP kombine H blok 80 bin TL, VİP kombine G blok ise 90 bin TL olarak belirlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

        "LOCALARDA TALEP ÇOK"

        Localarda ciddi bir talep olduğunu söyleyen Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ise "Localarımıza da ciddi bir talep var. Locada öncelik hakkı geçen sene locası olan taraftarlarımıza ait, onlara da bu akşam mesai bitimine kadar süre verilmişti. Bunun sonucuna göre diğer talep eden taraftarlarımıza ve firmalara bir süreç verdik. O da bu hafta içerisinde bitiyor. Toplam 15 locamız var, satışa 11 locayı çıkardık. Bunların da bir hafta içerisinde biteceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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