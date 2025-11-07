Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 5 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU (Bodrum FK farka koştu) - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 5 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 07.11.2025 - 19:09 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:09
        Bodrum FK farka koştu!
        Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Pedro Brazao, 45 ve 68'de Taulant Seferi, 54. dakikada ise Fredy (p) ve 90+1'de ise Ege Bilsel kaydetti.

        Bu sonucun ardından Bodrum FK 27 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan İstanbulspor ise 14 puanda kaldı.

        Ligin 14. haftasında Bodrum FK deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

