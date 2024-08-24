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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Bodrum FK: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Adil Demirbağ (kk), George Puscas ve Kenan Özer'in (p) golleriyle kazanan Bodrum FK, puanını 3'e yükseltti. Konyaspor ise haftayı üç puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 23:43 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:18
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        Bodrum FK, üç puanı üç golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bodrum FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Bodrum FK oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 28'de Adil Demirbağ (kk), 40'ta George Puscas ve 88. dakikada penaltıdan Kenan Özer attı. Konyaspor'un tek golünü ise 45+4. dakikada Pedrinho attı.

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7’nci dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Puşcaş’ın vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

        28’inci dakikada Bodrum FK’da Ribeiro’nun kullandığı köşe vuruşunda Adil’in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        40’ıncı dakikada Musah Mohammed’in pasında topla buluşan Puşcaş’ın sert vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

        45+4’üncü dakikada Pedrinho Henrique’nin serbest vuruşunda kaleci Sousa gole engel olamadı: 2-1.

        Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sona erdi.

        85’inci dakikada Ege Bilsel rakibiyle girdiği pozisyonda ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem VAR’a gitti ve penaltı kararı verdi.

        88’inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kenan Özer topu ağlarla buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi yeşil-beyazlılar oldu.

        STAT: Bodrum İlçe

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Şener, Bersan Duran

        BODRUM FK: Sousa - Üzeyir (Dk.77 Ege), Herelle, Ali, Cenk, Samet (Dk.83 Obekpa), Ribeiro, Üzeyir (Dk.77 Ege), Musah Mohammed, Dimitrov (Dk.83 Kenan), Gökdeniz (Dk.83 Celustka), Puşcaş (Dk.74 Celal)

        KONYASPOR: Slowik, Adil, Henrique, Aleksic (Dk.65 Ndao), Yusuf (Dk.65 Melih), Guilherme, Jevtovic, Boranijasevic, Damjanovic(Dk.46 Boateng), Oğulcan (Dk.79 Emrehan), Umut Nayir

        GOLLER: Dk. 28 Adil (kendi kalesine), Dk. 40 Puşcaş, Dk. 88 (P.) Kenan (Bodrum FK) , Dk. 45+4 Henrique (Konyaspos

        SARI KARTLAR: Samet, Kenan (Bodrum FK), Jevtovic, Slowik(Konyaspor)

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