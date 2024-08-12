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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU - Gaziantep FK Haberleri

        Bodrum FK: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. 90+7'de Enric Saborit'in golüyle galip gelen Gaziantep FK, sezona üç puanla başladı. Bodrum FK ise ilk haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 23:02 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:02
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        Gaziantep FK, 90+7'de üç puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gaziantep FK kazandı.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Enric Saborit attı.

        Gaziantep FK'da forma giyen Quentin Daubin, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 3'e yükseltti. Bodrum FK ise 0 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gaziantep FK, evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Eyüpspor'a konuk olacak.

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