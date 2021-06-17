Şehit polis için tören! 2 şüpheli Aydın'da yakalandı

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.
Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz’ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak’tan 2017 yılında Muğla’ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit eden şüphelilerle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 kişi Aydın'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye Bodrum istikametinden giriş yapan bir otomobili takibe aldı.
Polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit edenlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin, işlemlerin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı şüphesiyle polis ekiplerince takibe alınan şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru da yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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