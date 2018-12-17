Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya merkez ve batı ilçeleri için daha önce kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını anımsattı.

Yağışların son 18 saatte etkili olduğunu belirten Öztürk, "Antalya'nın Kemer Ovacık Mevkisi'ne metrekareye 450, Döşemealtı ilçesine 128, Antalya merkeze 69 kilogram yağış düştü." dedi.

Antalya'nın batı ilçelerindeki yağışın gece yarısından itibaren etkisini azaltacağını dile getiren Öztürk, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar ise Antalya merkez ve Aksu, Serik, Manavgat gibi doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MUĞLA'DA EN FAZLA YAĞIŞ ULA'YA DÜŞTÜ

Öztürk, Muğla'da da etkili yağışın devam ettiğini bildirdi. Son 18 saatte Ula ilçesinde metrekareye 138, Marmaris ilçesinde 105, Muğla merkezde 58 ve Yatağan'da 52 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, Muğla'da da yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İlçede yaklaşık bir saattir etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu ile Bitez, Ortakent, Yahşi mahallelerinde yollar sular altında kaldı.

Su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Bazı esnafın kaldırımdaki malzemeleri ve tabelaları da sele kapılarak sürüklendi.

İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, adeta dereye dönüşen yolları trafiğe kapattı.

İlçede yağış devam ediyor.

ANTALYA'YI SAĞANAK VURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Antalya ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bugün öğleden sonra il merkezinde kuvvetini artırdı. Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, derenin taşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar sahili dövdü. Çamur deryasına dönen denizde vatandaşlar dalgalarla selfie çekti.

Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, meteorolojik uyarı süresince teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi. Kısa, olası su baskınları için ekiplerinin 7/24 görevde olduklarını sözlerine ekledi.

MAHSUR KALAN İKİ DOKTOR KURTARILDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan iki doktora ulaşıldı.

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan'ın, Hisarçandır'daki Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Doktorlarla telefonla irtibat kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, doktorların yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini ifade etti.

DOKTORLARDAN BİRİNE ULAŞILDI

Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel'in jandarma ile UMKE sağlık ekiplerince kurtarıldığını ve bölgeye yakın bir köye getirildiğini anlattı.

Diğer uzman doktor Mehmet Salih Aslan ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Timur, karayollarından iş makinesi istendiğini ve Aslan'ın bulunduğu bölgeye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Her iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğuna işaret eden Timur, Aslan'ın da yanında çadırı bulunduğunu ve korunaklı bir bölgede olduğunu aktardı.

DOKTORLAR BÖLGEYE YAKIN KÖYE GETİRİLDİ

Timur, yoğun çalışmalar neticesinde mahsur kalan diğer doktor Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını söyledi. İki doktorun bölgeye yakın bir köyde güvenli bölgeye getirildiğini belirten Timur, doktorların yarın şehir merkezine getirileceğine dikkati çekti.

Timur, ekiplerin bölgeden çekildiğini kaydetti.

RESTORANI SU BASTI, YOLA KAYALAR DÜŞTÜ

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, bugün de etkili olurken, Kesmeboğazı mevkisindeki derenin taşması sonucu restoranı su bastı. Kemer- Gedelme yolu ise yamaçtan düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iş makineleriyle çalışma yaparak, açtı.

Sağanak nedeniyle Ağva Deresi dolarken, akan suyun şiddeti, Kesmeboğazı mevkisinde ve Kiriş'teki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada daha fazla hissedildi. Bölge sakinleri, Kesmeboğazı ve Kiriş'e araçlarıyla gelerek, fotoğraf ile video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan Ağva Deresi, 2003 yılında tamamen dolmuş ve şiddetli yağmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaşanmıştı.

MAHSUR DOKTORLARDAN BİRİ KURTARILDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktordan birinin kurtarıldığı açıklandı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edildiğini, doktorlardan birinin bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktorun da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için yoğun çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

DOKTORLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktorun kimlikleri belirlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel’in bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktor Mehmet Salih Aslan’ın da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

EVLER BOŞALTILDI

Kemer’de dün geceden beri devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağış ilçe merkezinde yer yer, yüksek kesimlerde ise aralıksız etkili oldu. Şiddetli yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden olurken özellikle Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere Mahallesi’ni bağlayan köprü, Ağva Deresi’nin taşması nedeniyle su altında kaldı. Dereden taşan sular evleri de tehdit etmeye başlayınca bölgedeki çok sayıda ev boşaltıldı.

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 112, Kemer Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da su taşkınının olduğu bölgede incelemeler yaparken, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar da kurulan kriz masasının başına geçti.

Diğer yandan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, suyun yolu kapatma tehlikesi nedeniyle belediye tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.

İKİNCİ DOKTOR DA KURTARILDI

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktor da kurtarıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel’in ardından Mehmet Salih Aslan’a da ulaşıldığını açıkladı. Timur, iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğunu ve geceyi Hisarçandır'da bir evde geçirdikten sonra yarın kente getirileceğini açıkladı.