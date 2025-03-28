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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum'da penaltı kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Bodrum'da penaltı kararı!

        Fenerbahçe'yi konuk eden Bodrum FK, VAR kontrolünün ardından 30. dakikada penaltı kazandı. Öte yandan Mert Müldür'ün yerde kalması sonucunda Fenerbahçe de 44. dakikada penaltı kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 21:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:26
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        Bodrum'da penaltı kararı!
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        Bodrum FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

        Mücadelenin 27. dakikasında Okita'nın ceza sahasında çevirdiği top Anderson Talisca'dan geri döndü.

        Bodrumlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

        Hakem Atilla Karaoğlan, kendisine itirazda bulunan Bodrumlu oyunculara VAR ile konuştuğunu işaret etti. Hakem Karaoğlan, bir süre VAR kontrolünün ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti ve daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

        Bodrum'da penaltıda topun başına geçen George Puscas, 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

        BİR PENALTI DA FENERBAHÇE'YE!

        Mücadelenin 44. dakikasında Erkan Değişmez'in müdahalesi sonrasında Mert Müldür yerde kaldı.

        Maçın hakemi Atilla Karaoğlan bu pozisyonun ardıdnan penaltı noktasını gösterdi.

        Topun başına geçen Anderson Talisca, penaltıyı gole çevirdi.

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