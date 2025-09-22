Habertürk
        Bodrum'da hesabı ödemeyip rastgele ateş açtılar: 3 gözaltı

        Bodrum'da hesabı ödemeyip rastgele ateş açtılar: 3 gözaltı

        Bodrum'da bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan 3 şüpheli ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden biri, tartışma sırasında silahla rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 01:44 Güncelleme: 22.09.2025 - 01:46
        Hesabı ödemeyip rastgele ateş açtılar: 3 gözaltı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Denizciler Derneğine ait kafeteryada saat 21.00 sıralarında, müşteri olarak bulunan B.İ. (30), S.C.K. (19) ve E.K. (29) iddiaya göre hesap ödemeden kaçtı.

        3 şüpheli tekrar işletmenin bulunduğu bölgeden geçtiği sırada kafeterya çalışanları ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.C.K, belinden çıkardığı silahla rastgele ateş etmeye başladı.

        SÜPHELİLER YAKALANDI

        DHA'nın haberine göre; saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan S.C.K, E.K. ve B.İ, suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kurşunların işletmeye isabet ettiği olay yerinde polis tarafından inceleme yapılırken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de iş yeri önüne gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

        #Muğla
        #haberler
        #BODRUM
        #Son dakika haberler
