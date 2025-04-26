Bodrum'da hakeme sert tepki!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçının son dakikalarında olaylar çıkarken, ev sahibi ekibin yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi.
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı.
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Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi.
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Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna’nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti.
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Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı.
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