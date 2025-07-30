Bodrum'da 'Genç Yetenekler Bale Gecesi' düzenlendi

Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda öğrenim gören genç dansçılar, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde ilk kez düzenlenen gecede sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ulusal ve uluslararası bale otoritelerinin de takip ettiği gecede genç dansçılar, klasik balenin seçkin eserlerinden modern dansın özgür anlatımlarına kadar uzanan zengin repertuvarla sahne aldı.

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DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, gecede yaptığı konuşmada, DOB olarak bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Genç Yetenekler Bale Gecesi'nin, yalnızca bir sahne gösterimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültür ve sanat geleceğine duydukları inancın somut bir ifadesi olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda eğitimlerini sürdüren genç dansçıların hayallerini sahneye taşıdığını belirten Sağtürk, "Yetenekleriyle ve tutkularıyla hepimize onlar da ilham kaynağı oluyor. Bu gecenin amacı genç sanatçılarımıza profesyonel sahne deneyimi kazandırmak, teknik ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak ve onları ulusal ve uluslararası sanat çevreleriyle buluşturabilmektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçılarından ve koreograflarından Alper Marangoz'un, modern teknik üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği iki özel koreografisi sahneye taşındı.

Gecede Bolşoy Bale Akademisinden mezun olan ilk Amerikalı kadın ve Rusya'nın önde gelen bale topluluklarında baş dansçı olan ilk Amerikalı sanatçı ünvanlarıyla bale tarihine adını yazdıran balerin ve baş dansçı Joy Womack da yer aldı. Geceye ayrıca Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'daki önde gelen bale kurumlarında eğitmenlik yapan, uluslararası prestijli bale yarışmalarında sıkça jüri üyeliğine davet edilen saygın bale eğitmeni Marek Rozycki de genç yeteneklerin performanslarını izlemek üzere katıldı.