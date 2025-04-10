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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Bodo/Glimt, Lazio karşısında avantajı aldı! - Futbol Haberleri

        Bodo/Glimt, Lazio karşısında avantajı aldı!

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:18
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        Bodo/Glimt, Lazio'yu dağıttı!
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        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bodo/Glimt, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 69. dakikalarda Ulrik Saltnes attı.

        Bu sonucun ardından Bodo/Glimt, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koydu.

        İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Olimpico'da oynanacak.

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