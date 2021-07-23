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Böbrekler için bu 7 öneriye dikkat!

Böbrek sağlığı için 7 öneri

Herhangi bir nedenle gelişen böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın derecesine göre vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunlar içinde hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık (anemi), sindirim sistemi bozuklukları, kemik-mineral bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık gelişimi sayılabilir. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlığı için alınması gereken 7 önlemi paylaştı

23.07.2021 - 17:01 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Yeterli miktarda sıvı alımına özen gösterilmeli  

    Avustralya ve Kanadalı araştırmacılara göre yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor. Geleneksel bilimsel görüşe göre de günlük 1.5-2 litre su tüketmek sağlık için ideal ancak en doğru miktar için doktora danışılmalı.

  • Hareketli bir yaşam benimsenmeli  

    Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli.

  • Kan şekeri düzenli olarak kontrol edilmeli

    Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıklar içinde birinci sırada yer alıyor. Diyabete bağlı böbrek hasarının (diyabetik nefropati) erken dönemde tanınması sonrasında uygulanacak tedaviler sayesinde böbreklerdeki hasar geri döndürülebiliyor veya hızı düşürülebiliyor. Kan şekeri doktorun önerdiği aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

  • Kan basıncı ölçülmeli 

    Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığına yol açan bir faktör olabileceği gibi, böbrek hastalığının sonucu olarak da gelişebilir. Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanır.

  • Tuz tüketimine dikkat edilmeli 

    Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması gereken tuz miktarının 5 gram olduğunu belirtiyor. Ancak Türkiye’de günde ortalama olarak 18 gram civarında tuz tüketiliyor. 

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