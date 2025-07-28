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        BMGK Suriye'deki durumu görüştü

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de yaşanan son çatışmalarla ilgili ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:05 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:05
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        BMGK Suriye'yi görüştü
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Süveyda ilinde Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasındaki gerginlik sonrası ülkenin siyasi, insani ve siyasi durumunu masaya yatırdı.

        BMGK, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'de yaşananları ele almak için toplandı.

        Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Suriye ile ilgili raporların, ülkenin durumuyla ilgili "net bir tablo çizdiğini" belirterek, "Suriye, hala bir dizi ciddi zorlukla karşı karşıya. Ülkenin geleceği, bu zorlukların etkili bir şekilde üstesinden gelinmesine bağlı." dedi.

        16 Temmuz'da imzalanan ateşkesin, gerginliği azaltmaya ve Suriye'nin bu bölgesini istikrara kavuşturmaya yardımcı olmasını umduklarını belirten Polyanskiy, çözümün, diyalog, uzlaşı ve farklı inançlara saygı göstermekten geçtiğini vurguladı.

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        Polyanskiy, "Bir diğer önemli konu ise Kürtlerin birleşik bir Suriye devletine yeniden entegrasyonu ve merkezi otoriteler ile Fırat Nehri kıyısındakiler arasındaki anlaşmaların uygulanmasıdır. Kuzeydoğudaki gerginlikleri ve Suriye güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında münferit çatışmalara dair haberleri endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını "kınadıklarını" belirten Polyanskiy, "Gerçek şu ki, İsrail Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ediyor, başkanlık sarayı da dahil olmak üzere hava saldırıları düzenliyor, Suriye'nin güneyini keyfi olarak askeri bölge ilan ediyor ve ülke topraklarının önemli bir bölümünü işgal ediyor." açıklamasını yaptı.

        ABD, tüm tarafları ateşkese uymaya çağırdı

        ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Süveyda ilindeki son şiddeti özellikle sivillere yönelik vahşet bağlamında "açıkça kınadıklarını" belirtti.

        Shea, "Bölgeye sükunet getirmek için Suriyeliler ve Suriye ile İsrail arasında diyaloğu kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Tüm tarafları yakın zamanda imzalanan ateşkese uymaya, tutukluların değişimini ve esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmaya ve ihtiyaç sahibi sivillere sınırsız insani yardım erişimi sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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        Suriye hükümetinin Süveyda'daki tüm ihlal raporlarını soruşturması ve faillerden hesap sorması gerektiğine değinen Shea, ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bu konudaki kararlılığını "memnuniyetle karşıladığını" vurguladı.

        Shea ayrıca, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tüm Suriyelilerin en üst düzeyde temsilcilerini içeren siyasi bir geçişe desteğimizi yineliyoruz; güvenilir, mezhep ayrımı gözetmeyen bir yönetim, gelecekteki çatışmalardan kaçınmanın en iyi yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

        Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Aldahhak, yardım çağrısını yineledi

        Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, ülkenin yaşadığı zorlukları dünya kamuoyuna duyuran raporları nedeniyle BM yetkililerine teşekkür etti.

        Aldahhak, "Suriye, bu zorlukların üstesinden gelmek için çok yönlü, karmaşık ve ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Uluslararası toplum, olumlu katılımını sürdürmeli ve Suriye ve Suriyelilere, bugünün ve geleceğin bu kritik noktasında destek sağlamaya devam etmelidir." dedi.

        Suriye'nin, "terörizmin her türlü biçimini ve tezahürünü reddettiğini" yineleyen Aldahhak, "Suriye, herhangi bir topluluk veya etnik köken tarafından tanımlanmayan, yaratıcı çeşitliliğin canlı bir mozaiğiydi ve öyle olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Aldahhak, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili şunları kaydetti:

        "İsrail saldırıları, iyileşme ve halkımızın özlemlerini karşılama çabalarını baltalamaya devam ediyor. İsrail işgalci yapısı, Suriye'nin ulusal birliğini baltalayarak, çatışmaları körükleyerek ve güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarını engelleyerek yeni bir işgal gerçeği dayatma girişimlerini sürdürüyor."

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