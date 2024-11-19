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        Haberler Dünya BM heyetinden AFAD'a ziyaret | Dış Haberler

        BM heyetinden AFAD'a ziyaret

        Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını (AFAD) ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:14
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        BM heyetinden AFAD'a ziyaret
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        AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ülke Temsilcisi Monica Merino, Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Stephen Cahill ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Program Koordinatörü Altin Malaj'ın, AFAD Başkanı Okay Memiş'e nezaket ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.

        "Türkiye ile AFAD'ın afet yönetimi ve insani yardım alanlarındaki küresel liderliğinin vurgulandığı" belirtilen açıklamada, BM ve AFAD arasındaki işbirliği konularının da görüşmede değerlendirildiği aktarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Birleşmiş Milletler
        #AFAD
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