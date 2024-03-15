BM Genel Kurulu'nda oylanan, İslamofobi ile mücadele karar tasarısı kabul edildi

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Genel Kurul salonunda yapılan oylama, 0 "hayır" ve 44 "kararsız" oya karşılık 115 "evet" ile sonuçlandı.

"Kararsız oyu" kullanan 44 ülke arasında Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Yunanistan, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Ukrayna ve Hindistan'ın bulunması dikkati çekti.

Karar tasarısını hazırlayan grupta yer alan ve karara eş-sunucu olan Türkiye, oylama sırasında, İslam karşıtlığıyla Mücadele karar tasarısının müzakereleri sırasında gerekli esnekliğin gösterildiğini ifade etti.

Türk delegasyonu, oylama öncesi Genel Kurulda kapsayıcı metin olan tasarıya destek verilmesi çağrısında bulunarak, tasarıya getirilen değişiklik önerilerine ise karşı oy kullandı.

Kabul edilen kararda medyanın her türünde ayrımcılık, şiddet ve dini nefret savunuculuğunu teşvik eden yayın ve paylaşımların yanı sıra kutsal kitap ve mekanlar dahil Müslümanlara yönelik dini hoşgörüsüzlük, tek tipleştirme ve düşmanlıklar kınandı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İslamofobi ile mücadele için "Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi" ataması talebi istenen kararda, üye devletlere de dini hoşgörüsüzlük ve Müslümanlara yönelik şiddete karşı mücadele etmek için yasal ve politik alanlarda yapılacaklar da dahil gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulunuldu.

Kararda ayrıca, kültür ve medeniyetler arası diyalog ve dini çeşitlilik de teşvik edilerek, BM Genel Sekreterinden bu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlayıp BM Genel Kurul 79. Oturumuna sunması talep edildi.

2022'de, Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) adına sunduğu tasarı ile BM Genel Kurulunda 15 Mart "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edilmişti. Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapılmıştı.

15 Mart, son iki yıldır Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olarak kutlanıyor.

Bakanlık: Memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu'nun kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının beşinci yıldönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz.

15 Mart “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” vesilesiyle, uluslararası toplumu İslam karşıtlığına karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi diğer ülkelerle birlikte hazırladığımız, İslam karşıtlığıyla mücadeleye dair karar tasarısının BM Genel Kurulunda bugün (15 Mart) kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz."