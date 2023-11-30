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        Haberler Dünya BM, Filistindeki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" bildirdi

        BM, Filistindeki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" bildirdi

        Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'de hem Gazze Şeridi hem de Batı Şeria'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılardan "endişe duyduğunu" ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:11 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:11
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        BM, Filistin'deki hastanelerden endişeli
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        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 203, Batı Şeria'da 224 saldırı düzenlendiğini açıkladı. BM'nin buna tepkisi nedir?" sorusunu yanıtladı.

        DSÖ'nün söz konusu bilgileri sağlama görevi olduğuna işaret eden Dujarric, "Söz konusu saldırılarla ilgili endişemizi dile getirdik. Sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışmada kullanılmamalı." dedi.

        Dujarric, çatışma sonlandıktan sonra tarafların "faaliyetlerinin hesabını vermesi" gerekeceğini dile getirdi.

        Dujarric, "Peki sadece endişe mi duyuyorsunuz? Bundan öteye gidecek mi? Daha önce de bu konu gündeme geldi, Genel Sekreter (Antonio Guterres) diğer çatışmalarla karşılaştırıldığında, burada daha mı yumuşak bir dil kullanıyor? İsrail'den baskı mı hissediyorsunuz, o yüzden mi terminoloji seçiminde kendinizi sınırlıyorsunuz?" sorularına da "Genel Sekreter kullandığı terminoloji konusunda kendinden emin ve kullanmak istediği ifadeleri kullanıyor." karşılığını verdi.

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        BM'nin Gazze'ye ilişkin ifadelerine yönelik eleştiriler konusunda da Dujarric, "Kullandığımız ya da kullanmadığımız terminoloji için 360 dereceden eleştiriliyoruz." dedi.

        "KUZEYE HALA SU ERİŞİMİ PROBLEMLİ"

        Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, çatışmalara verilen "insani ara"ya rağmen Gazze'nin kuzeyine su erişiminde hala hiçbir iyileşme olmadığını açıkladı.

        Dujarric, yakıt eksikliği ve saldırıların verdiği zararlar nedeniyle su üretim tesislerinin de hala kapalı olduğunu ifade etti.

        "GAZZE'DEN GELEN SAYILARIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

        Gazze'deki can kaybı sayısının hala tartışma konusu olmasına ilişkin bir soruya cevaben Dujarric, BM'nin verileri Gazze Sağlık Bakanlığından aldığını anımsatarak, "Sayıların doğru olduğunu görüyoruz." dedi.

        Dujarric, BM'nin daha önce de Gazze'de savaş ve çatışmaları takip ettiğini, mevcut durumun da daha önceki üzücü deneyimlerle uyuştuğunu söyledi.

        BM'nin çatışmaya "insani ara"nın uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını, yine de yardım sevkiyatının zor olduğunu belirten Dujarric, BM'nin insani ateşkes çağrısı yapmaya devam ettiğinin altını çizdi.

        Dujarric, İsrail'in saldırıları tekrar başlatması halinde BM'nin hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine ise "Biz daha önce de yaptığımız gibi insani yardım sağlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Bunu belki de dünyanın en zor koşullarında yapmaya çalışıyoruz. Tüm boyutlarıyla, çok nüfuslu alanda, ağır silahlarla çatışmanın sürdüğü koşullar bunlar. Ancak Gazze'deki çalışanlarımız insani yardım sağlama imkanlarını her zaman kullanmaya devam edecek. Daha fazla yardım sağlamak için mevcut durumun sürmesi, yani çatışma olmaması tercihimiz." diye konuştu.

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        #Stephane Dujarric
        #Filistin hastaneler
        #haberler
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