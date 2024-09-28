Blinken'dan İsrail-Hizbullah geriliminde diplomasi vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bir basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

AA'nın haberine göre; bölgede tansiyonun artmasından endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Blinken, çatışmalara diplomatik çözümler bulmaktan başka çarelerinin olmadığını belirtti.

Blinken, "Diplomasi yoluyla yapılacak en önemli şey, öncelikle her iki yönde de saldırıları durdurmaya çalışmaktır. Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ancak bu yol önümüzde duruyor ve bize göre gerekli." değerlendirmesini yaptı.

İsrail-Lübnan gerginliğinin artmaması için taraflarla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden ABD'li bakan, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a diplomasiye giden yolu seçmeleri çağrısında bulundu.

REKLAM

"ORTA DOĞU'DAKİ DURUM TEHLİKELİ"

Orta Doğu'da artan gerilimi "tehlikeli" sözcüğüyle tanımlayan Blinken, "Önümüzdeki günlerde tarafların yapacağı seçimler, bölgenin hangi yola gideceğini belirleyecektir ve bu seçim halkların hem bugün hem de uzun yıllar karşılaşacağı sonuçları tayin edecektir." yorumunu yaptı.

İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırıları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınan Blinken, halen bu saldırılarla ilgili taraflardan bilgi topladıklarını söylemekle yetindi.