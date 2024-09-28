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        Haberler Dünya Ortadoğu Blinken'dan İsrail-Hizbullah geriliminde diplomasi vurgusu | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İsrail-Hizbullah geriliminde diplomasi vurgusu

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a "saldırılarını durdurma" çağrısı yaparken, "Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ancak bu yol önümüzde duruyor ve bize göre gerekli" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 03:32 Güncelleme: 28.09.2024 - 03:33
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        Blinken'dan İsrail-Hizbullah geriliminde diplomasi vurgusu
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bir basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

        AA'nın haberine göre; bölgede tansiyonun artmasından endişe duymaya devam ettiklerini kaydeden Blinken, çatışmalara diplomatik çözümler bulmaktan başka çarelerinin olmadığını belirtti.

        Blinken, "Diplomasi yoluyla yapılacak en önemli şey, öncelikle her iki yönde de saldırıları durdurmaya çalışmaktır. Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ancak bu yol önümüzde duruyor ve bize göre gerekli." değerlendirmesini yaptı.

        İsrail-Lübnan gerginliğinin artmaması için taraflarla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade eden ABD'li bakan, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a diplomasiye giden yolu seçmeleri çağrısında bulundu.

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        "ORTA DOĞU'DAKİ DURUM TEHLİKELİ"

        Orta Doğu'da artan gerilimi "tehlikeli" sözcüğüyle tanımlayan Blinken, "Önümüzdeki günlerde tarafların yapacağı seçimler, bölgenin hangi yola gideceğini belirleyecektir ve bu seçim halkların hem bugün hem de uzun yıllar karşılaşacağı sonuçları tayin edecektir." yorumunu yaptı.

        İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırıları hakkında net bir yorum yapmaktan kaçınan Blinken, halen bu saldırılarla ilgili taraflardan bilgi topladıklarını söylemekle yetindi.

        ABD Başkanı Joe Biden, Beyrut'a yönelik İsrail saldırıları hakkındaki bir soruya, "ABD'nin bu konu hakkında önceden bilgisinin ve dahlinin olmadığını" söyleyerek cevap vermişti.

        İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 783 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

        Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
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