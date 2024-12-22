Rol arkadaşını cinsel tacizle suçladı
Dünyaca ünlü oyuncu Blake Lively, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel taciz ve itibarini zedeleme iddiasıyla suçladı
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Blake Lively, 'It Ends With Us' filminin yönetmeni ve yardımcı oyuncusu Justin Baldoni'yi cinsel taciz ve itibarını zedeleme suçlamalarıyla hedef aldı. Ancak Baldoni'nin ekibi, iddiaların itibarını düzeltmek için yapılan asılsız bir girişim olduğunu söyleyerek karşılık verdi.
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Blake Lively'nin şikâyetine göre; çekimler sırasında işler o kadar kötüye gitti ki, düşmanca bir çalışma ortamı iddialarını ele almak için herkesin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Blake'in eşi Ryan Reynolds da bu toplantıya katılanlar arasındaydı.
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Blake Lively, çekimler sırasında yaşanan olumsuz çalışma ortamı nedeniyle Baldoni'nin davranışlarına karşı bir dizi talepte bulundu. Bu talepler arasında, Blake’e kadınların çıplak resim ve videolarının gösterilmemesi, Baldoni’nin pornografi bağımlılığı iddialarının gündeme getirilmemesi, cinsel fetihlerin tartışılmaması ve oyuncu kadrosu ile ekibin genital organlarının konuşulmaması yer aldı. Ayrıca, Lively, senaryoya eklenen cinsel sahneler ve oral seksin projeye dahil edilmemesini talep etti.
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Bu taleplerin stüdyo tarafından kabul edildiğini ve onaylandığını ancak pazarlama konusunda büyük bir çatışma yaşandığını iddia ediyor. Blake Lively, pazarlama planına göre karakterinin direncine dair daha olumlu bir tanıtım yapılmasını isterken, Justin Baldoni odak noktasının aile içi şiddet üzerine olması gerektiğini savundu ve planın dışına çıkarak senaryoyu değiştirdi.
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Blake Lively, Baldoni ve ekibinin daha sonra onun itibarını "yok etmek" amacıyla bir "sosyal manipülasyon" kampanyası başlattığını öne sürdü. Baldoni'nin halkla ilişkiler danışmanının stüdyo halkla ilişkiler danışmanına gönderdiği mesajlar yer alıyor. Mesajda, Justin Baldoni'nin; "Blake Lively'nin gömülmesini istediği" ve "Onu yok edeceğimizi yazamayız" dediği belirtiliyor.
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Justin Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman, davaya sert tepki gösterdi ve bunun Blake Lively'nin "negatif itibarını düzeltmek için" yapıldığını belirterek, iddiaların "yanlış, abartılı ve kasıtlı olarak çarpıtılmış" olduğunu, amacın kamuya açık şekilde zarar vermek olduğunu söyledi.
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Freedman, ayrıca Blake Lively'nin sette bir "kabus" olduğunu, "sete gelmeyi reddetmekle, filmi tanıtmamayı tehdit etmekle" suçladı ve bu davranışların filmin vizyona girdiğinde başarısız olmasına yol açtığını ekledi.
Fotoğraflar: Shutterstocak