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        Haberler Dünyadan Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davası nedeniyle Justin Baldoni oyunculuk ajansından kovuldu

        Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davası nedeniyle Justin Baldoni oyunculuk ajansından kovuldu

        Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve filmin yönetmeni Justin Baldoni'ye cinsel taciz davası açtı. Dava nedeniyle Baldoni, bağlı bulunduğu oyunculuk ajansından kovuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:15
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        • 1

          Ünlü oyuncu Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'yi cinsel taciz suçlamasıyla dava etti.

          Aylarca iki oyuncu arasında bir anlaşmazlık çıktığına dair söylentiler ortada dolaşıyordu ve bu, Blake Lively'nin hem rol arkadaşı hem de filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'nin, kendisine "şiddetli duygusal sıkıntı" yaşattığını iddia ettiği bir davayla sonuçlandı.

        • 2

          Blake Lively'nin, rol arkadaşı Justin Baldoni'ye yönelik iddiaları arasında, Baldoni ve film yapımcısının "tekrarlanan cinsel tacizi ve diğer rahatsız edici davranışları" yer alıyor.

          Justin Baldoni ve film stüdyosunun; "Lively'nin itibarını zedelemek için 'çok aşamalı bir plan' başlattığı" iddiası dava dosyasına girdi.

        • 3

          Davanın açılmasının ardında Justin Baldoni'nin bağlı bulunduğu oyunculuk ajansı oyuncuyla bağlarını kopardı. Bu karar, Blake Lively'nin ona dava açmasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Baldoni'nin ajanstan atılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 4

          Davaya göre tartışma konuları arasında, Justin Baldoni'nin Blake Lively'ye çıplak bir resim gösterdiği, geçmişte yaşadığı "pornografi bağımlılığından" bahsettiği, cinsel istismarları tartıştığı ve Lively'nin şişman oluşundan bahsettiği iddia ediliyor.

        • 5

          Baldoni ise avukatı aracılığıyla tüm suçlamaları reddettiğini belirterek, iddiaları "yanlış, çirkin ve kasıtlı olarak müstehcen ve kamuoyuna zarar verme niyetiyle" olarak nitelendirdi.

          Suçlamaların, Blake Liveley'nin yalnızca imajını düzeltmek için yapıldığını ileri sürdü.

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