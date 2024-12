Blake Lively'nin açtığı cinsel taciz davası nedeniyle Justin Baldoni oyunculuk ajansından kovuldu

Ünlü oyuncu Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'yi cinsel taciz suçlamasıyla dava etti.

Aylarca iki oyuncu arasında bir anlaşmazlık çıktığına dair söylentiler ortada dolaşıyordu ve bu, Blake Lively'nin hem rol arkadaşı hem de filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'nin, kendisine "şiddetli duygusal sıkıntı" yaşattığını iddia ettiği bir davayla sonuçlandı.