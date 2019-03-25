Black Climber yeni sezona hazır

25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Black Climber B.C, 2019-2020 ‘High Life' adlı Sonbahar-Kış erkek koleksiyonunu Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı. Koreografisi Öner Evez ve Yakup Biçer tarafından yapılan defileye katılanlar arasında Cemiyet hayatının ünlü isimleri Buket Taşdelen ve Lee Akay, Nesrin Cavadzade, Galatasaray Basketbol Oyuncusu Zach August, Darussafaka Basketbol Takımından Markel Brown gibi ünlü isimler yer aldı.
Markanın Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Samsama yaptığı açıklamada, "Az renkle kendi tavrını en çok anlatan koleksiyonlarının tasarımcısı Ümit Ünal, Amerikalı şair Sylvia Plath, efsanevi İngiliz müzik grubu the Beatles ve Queen'in solisti Freddie Mercury'den ilham aldığı 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla, formların, kumaş ve materyallerin, detay ve aksesuarların, stil ve kombinasyonların yeni bir duruş oluşturduğu bir sezon vaad ediyoruz" dedi.
Samsama, "Görünümlerde tek renk monokrom anlatımı daha çok vurgulayan, yenilikçi bir ifade kullanan Black Climber B.C, 2019-2020 Sonbahar-Kış Bblackjns, Blackplus koleksiyonlarıyla siyah, beyaz, gri, antrasit, haki ve ekru monokrom renklerine siyah-mavi ile yeni ve sert bir renk çarpanı ekledi. Koleksiyonda parlak yüzeyler de göze çarpıyor: Metalik ve saten yüzeyler ile ayna efektli materyaller mükemmeliyetçi bir anlayışın eseri olma özelliği gösterirken bize yansımaların dönemini hatırlatıyor. Kışa ait hafif gramajlı saten montlar, hacimli deri ve kürk etkili yüzeyler, uzun militer palto formları ve tüm mat ve parlak yüzeylerin kontrast estetikleri devinimi yüksek bir hayatın, “High Life”ın yansıması olarak koleksiyonda yer buldu. Mat siyah jean pantolonlarla slim kargo, tapered ve havuç formda alternatif tasarımlarda dikkat çeken jean pantolonlar saten montların tamamlayıcıları olurken, Blackjns dar kalıpların, yalın formda pantolonların çok özel finishing yıkama çalışmalarıyla her bir tasarımı diğerinden ayıran güçlü alternatifleri oluşturdu" diye konuştu.
Samsama, "Desenlerde, baskılı graffiti etkili deri montlar ve serbest pentür çalışmaları BLACK koleksiyonlarına has öğeler olurken, derin kavisli cepler destroy ve dikiş detaylarını özellikle diz bölgesinde odaklayan pantolonlarla koleksiyon, üç kelimede farklı bir anlatımda tarif edildi: Rahat, şık ve trendy. Aksesuarlarda, krokodil baskı efektinin kullanıldığı siyah-beyaz deri ayakkabılar yanında beyaz deri spor ayakkabılar, siyah detayları ve lazer kesimli geometrik dokunuşlarıyla farklı bir görünüm ve konfor sundu" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!