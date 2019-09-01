01 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fantastik macera türünedeki ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’nde ‘Güldüy Güldüy Çocuk’ ekibinin birbirinden yenetekli oyuncuları rol alıyor.
Berat Efe Parlar ve Eda Döğer başta olmak üzere, tüm ekibin yaşadığı sihirli ülkeyi beyazyerdeye aktaran yönetmen koltuğunda da Tuğçe Soysop var. Filmin sürpriz başrol oyuncusu ise Ahmet Rıfat Şungar .
Gamonya’nın bu sihirli dünyasını yazan ekip ise Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit ve Pelin Serin’den oluşuyor.
Gamonya dünyasını en ince ayrıntısına kadar inşa eden BKM ekibi, rengarenk bir çocuk köyünü hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan Gamonya Köyü, çekimlerin ardından tüm çocukların filmin sihirli dünyasını her zaman görebilmesi için ziyarete açılacak.
Daha önce ‘Bizim Köyün Şarkısı’ ve ‘Can Dostlar’ filmleriyle sinemada da iddialı olduğu kanıtlayan ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ ekibi, ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ ile hayranlarını bu kez fantastik bir dünyaya davet ediyor.
‘Gamonya’dan küçükler kadar yetişkinlerin de keyif almasını hedeflediklerini söyleyen projenin idari yapımcısı Cansu Akbel filmin yarı yıl tatilinde çocuklarla buluşacağını belirtti.
GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ
Yapım : BKM Film
Yönetmen : Tuğçe Soysop
Yapımcı : Necati Akpınar
İdari Yapımcı : Cansu Akbel
Uygulayıcı Yapımcı : Erkan Gültekin
Görüntü Yönetmeni : Tolga Kutlar
Oyuncular : Berat Efe Parlar, Eda Döğer , Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın , Dora Dalgıç , Zeynep Ilgın Çelik , Alperen Esmer , Taha Sönmezışık , Arda Taşarcan ,Arda Şahin , Ceren Reis, Duru Hoşver , Defne Erşen , Berkecan Akkaya , İlknur – İkra Külahlıoğlu , Nehir Gökdemir
Vizyon tarihi: 17 Ocak 2019
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!